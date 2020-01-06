Удивительный рецепт от отложения солей — многим помог

Высылаю рецепт, с помощью которого я лет 20 назад избавился от отложения солей.

Сперва у меня начала слегка побаливать нога. Так как постепенно боль нарастала, я обратился к врачу. Прошел курс лечения прогреванием, током, иглоукалывание и грязи. Болезнь не отступала. Дело дошло до того, что я уже не мог ходить.

Выручил случай.

Поделился я с одним человеком своей бедой, рассказал ему, что рентген показал отложение солей и защемление нервных волокон. Он предложил мне рецепт при условии, что у меня нет сахарного диабета, потому что лечение связано со сладким.

Нужно купить 1 кг незасахаренного свежего мёда (перетопленный старый не годится) и 1 кг изюма без косточек и съедать перед завтраком по 100 г попеременно мед и изюм. Сегодня, скажем, изюм, завтра мед.

Так я «завтракал» 20 дней, не соблюдая никакой другой диеты и не меняя образа жизни. Курс лечения — 1 раз в год, не чаще. Эффективность невероятно высока: невыносимая боль пропала.

изюм обязательно промывать

Кто только не пробовал мой рецепт в действии — помогал безотказно. А болезни у всех разные, и скрюченные пальцы (у формовщиц в литейном цеху), и остеохондроз — все получали облегчение.

Лозгачев Борис Кузьмич, Московская обл., газета «Вестник ЗОЖ», 2008 г

Чем полезен изюм

Отвар изюма полезно принимать гипертоникам. Это вкусное питье также лечит заболевания горла, сильный кашель, его даже можно порекомендовать давать больным с воспалением легких.

Сухофрукт также хорошо снимает лихорадку.

Чем-же еще полезен изюм? Употребление ягод светлых сортов активно воздействует на перистальтику кишечника.

Сочетая изюм с другими лечебными средствами можно добиться позитивных результатов при лечении многих заболеваний. К примеру, его настойка на виноградном уксусе излечивает опухоль селезенки и желтуху.

Чтобы избавиться от фурункула применяют мазь, приготовленную из размятого сухофрукта, смешанного с животным жиром. Это же средство эффективно способствует рассасыванию опухолей, оно же поможет удалить вросшие ногти.

Если вместо виноградных зернышек вложить в сухофрукт зернышко черного перца, то за месяц употребления можно избавиться от камней в мочевом пузыре и почках.

Кому изюм нельзя

Как и у любого медицинского препарата или средства народной медицины у изюма есть некоторые противопоказания.

Его употребление желательно ограничить диабетикам, больным с язвой желудка и двенадцатиперстной кишки, язвенными заболеваниями ротовой полости, активной формой туберкулеза легких. Не рекомендуется злоупотреблять изюмом людям страдающим от ожирения.